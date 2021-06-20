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«Победа» с 1 июля возобновит рейсы в Турцию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:07

«Победа» с 1 июля запустит рейсы из Москвы в два турецких аэропорта — Анталию и Газипашу. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель дочерней авиакомпании «Аэрофлота».

Рейсы будут совершаться ежедневно из московского аэропорта «Внуково». Продажа билетов уже возобновилась.

Накануне дополнительные рейсы в Турцию запустил «Аэрофлот». Первые рейсы запланированы на 25 июня.

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет возобновлено с 22 июня. Его приостановили 15 апреля на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в этой стране. Исключениями стали два рейса Стамбул — Москва в неделю и вывозные рейсы.

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