«Победа» с 1 июля возобновит рейсы в Турцию

«Победа» с 1 июля запустит рейсы из Москвы в два турецких аэропорта — Анталию и Газипашу. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель дочерней авиакомпании «Аэрофлота».

Рейсы будут совершаться ежедневно из московского аэропорта «Внуково». Продажа билетов уже возобновилась.

Накануне дополнительные рейсы в Турцию запустил «Аэрофлот». Первые рейсы запланированы на 25 июня.

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет возобновлено с 22 июня. Его приостановили 15 апреля на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в этой стране. Исключениями стали два рейса Стамбул — Москва в неделю и вывозные рейсы.