Фанаты «Бэтмена навсегда» просят показать оригинальную версию Шумахера. Говорят, она мрачнее

Фанаты фильма «Бэтмен навсегда» 1995 года запустили в соцсетях флешмоб под хэштегом #ReleaseTheSchumacherCut («Выложите версию Шумахера»), аналогичный успешной кампании «Выложите версию Снайдера». К 26-й годовщине ленты они хотят увидеть фильм таким, как его задумал режиссер Джоэл Шумахер. 25 лет назад Warner Bros. выпустила «Бэтмена навсегда» со значительными изменениями: продюсеры вырезали около 50 минут отснятого материала. Среди них сцена, где Вэл Килмер в образе Брюса Уэйна получает по лицу почти двухметровой битой. Киностудия следовала тенденции «облегчать» контент, не пропуская сцены откровенной жестокости.

После смерти Шумахера в июне 2020 года писатель Марк Бернардин написал в своем твиттере, что слышал от «очень авторитетных источников» о «более мрачной и взрослой» 170-минутной версии блокбастера, но в Warner Bros. не знают, будет ли она кому‑то интересна. Эту информацию подтвердил Variety источник, близкий к производству картины. По его словам, расширенная версия начинается со сцены побега Двуликого из психлечебницы Аркхем и содержит дополнительные сцены с Загадочником, в которых он врывается в бэт-пещеру и стреляет из своей фирменной трости.

Версия Шумахера в большей степени акцентирует внимание на эмоциональных и психологических проблемах Брюса Уэйна и его внутренней трансформации в Бэтмена. В ней есть сцена, в которой он сталкивается с гигантской летучей мышью размером с человека. Кинотеатральная версия, в свою очередь, больше времени уделяет комическому образу Джима Керри в роли безумного Загадочника. В апреле режиссер и сценарист Акива Голдсман во время кинофестиваля в Остине заявил, что посмотрел оригинальную версию Шумахера. По его мнению, фильм «все еще ждет своего перерождения». «Мне действительно интересно узнать, выйдет ли оригинальная версия „Бэтмена навсегда“», — добавил он. Warner Bros. пока никак не прокомментировал ситуацию вокруг расширенной версии «Бэтмена навсегда». Выйдет ли версия Шумахера к 19 июля — день, когда состоялась премьера фильма — все еще неизвестно.