В России выявили 17611 новых случаев COVID-19. Число новых заражений в Москве перестало бить рекорды

В России за последние сутки выявили 17 611 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 295 зараженных меньше, чем вчера.

В Москве зафиксировали 8305 случаев COVID-19 — число новых заражений в столице перестало бить рекорды и уменьшилось на 815 человек в сравнении со вчерашними показателями. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Республика Крым.