В России выявили 17611 новых случаев COVID-19. Число новых заражений в Москве перестало бить рекорды

В России за последние сутки выявили 17 611 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 295 зараженных меньше, чем вчера.
В Москве зафиксировали 8305 случаев COVID-19 — число новых заражений в столице перестало бить рекорды и уменьшилось на 815 человек в сравнении со вчерашними показателями. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Республика Крым.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 316 826. За последние сутки вылечились 8629 человек, за все время — 4 869 972. За сутки скончались 450 заболевших, за весь период — 129 361.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 178,2 млн человек, 3,8 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,5 млн), на втором — Индия (29,8 млн). За ними идут Бразилия (17,8 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).