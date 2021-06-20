Собянин объяснил повторные заболевания COVID-19 в Москве распространением индийского штамма

Мэр Москвы Сергей Собянин связал повторные заражения переболевших и вакцинированных от коронавируса появлением в городе индийского штамма, который агрессивнее распространяется и тяжелее переносится пациентами. По словам градоначальника, уханьского варианта COVID-19 среди заболевших уже нет. Об этом он рассказал в интервью «Россия 1».

«Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — объяснил Собянин. Он также добавил, что москвичам нужно «максимально быстро прививаться», потому что «тогда выстроится барьер, щит такой».

По данным Собянина, второй компонент вакцины в Москве получило 1,5 млн человек. «Даже если человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает», — отметил он.

Накануне мэр столицы заявил, что у 89,3% заразившихся COVID-19 москвичей выявлен индийский штамм, а заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова объявила о скорой возможности ревакцинироваться от коронавируса​​. Для повторных прививок будут использовать вакцину «Спутник Лайт».

С 18 июня в Москве фиксируют максимальный прирост заболевших с начала пандемии. В предыдущие сутки выявили 9120 заразившихся москвичей.