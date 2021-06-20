Студентку из США, пропавшую под Нижним Новгородом, нашли мертвой. Подозреваемый в убийстве задержан

Американскую студентку Кэтрин Сироу, пропавшую в Нижегородской области, обнаружили мертвой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд Рысь. Подозреваемый в ее убийстве задержан — это местный житель, неоднократно судимый за тяжкие и особо-тяжкие преступления, пишет РИА «Новости».

Сироу было 34 года. Она приехала в Россию несколько лет назад из Калифорнии. Училась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского на адвоката. Девушка планировала выучить русский язык и остаться здесь жить. До переезда в Россию она служила снайпером в морской пехоте США.

По версии следствия, вечером 15 июня Сироу вышла из своего дома в городе Бор и пропала. Издание NN.ru сообщает, что незадолго до убийства она написала своей матери СМС о том, что находится в машине с незнакомцем.

СК возбудил уголовное дело об убийстве еще до обнаружения тела девушки. К поискам студентки были привлечены следователи, оперативные группы и члены поисково-спасательного отряда.

По подозрению в убийстве задержан 43-летний житель города Бор, в машине которого Сироу сидела незадолго до смерти. Как пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Полковник Трифонов», задержанный и указал место, где находилось тело студентки. Преступление он якобы совершил на бытовой почве.

По данным другого телеграм-канала «Опер слил», девушка была убита после изнасилования — когда сказала, что обратится в полицию. Life Shot пишет, что на теле Сироу обнаружены три ножевых ранения, а подозреваемый в ее убийстве был ранее судим по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Хулиганство» и «Разбой».