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Полицейские сорвали фестиваль Odyssey в Петербурге

Семён Гудошников
Сегодня в 15:41

В Петербурге полиция сорвала фестиваль Odyssey, который должен был стартовать вчера в новом пространстве Temple of Deer на заводе «Арсенал». Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на организаторов.

Начало фестиваля было намечено на 17.00. Около 21.00, когда на мероприятии уже собрались люди, полицейские остановили музыку и попросили всех разойтись. В 1.34 организаторы заявили, что вынуждены перенести ивент, поскольку «обстоятельства оказались сильнее нас».

The Village Петербург опубликовал обращение представителя фестиваля, который объяснил, что произошло. По его словам, организаторы «думали, что проскочат» новые ограничения. За два дня до начала ивента вышло постановление правительства, которое фактически не позволяет проводить подобные мероприятия, сказал он.

Фестиваль должен был продлиться и 20 июня, организаторы сказали, что будут «что‑то искать», чтобы устроить в этот день «небольшую отдушину». Возвращать деньги за билеты планируют со следующей недели, но, если вы хотите поддержать команду Odyssey, их можно оставить — они будут действовать на следующий ивент.

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