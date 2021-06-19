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В Нижегородской области запретили вступать в брак без вакцины или отрицательного теста на COVID-19

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:35

Молодожены в Нижегородской области во время свадебной церемонии должны будут подтверждать отсутствие у них коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального ЗАГС.

Согласно новым условиям торжественной регистрации, жених, невеста и их гости должны быть в масках и иметь при себе один из следующих документов: QR-код сертификата о вакцинации с «Госуслуг», отрицательный ПЦР-тест на коронавирус сроком действия не более трех дней или справку о наличии антител. Несовершеннолетним нужно предоставить свежие результаты экспресс-теста на антигены вируса.

В зале, где будет проходить регистрация брака, может присутствовать не более 20 человек, на открытой площадке — не более 50 человек.

С 18 июня в Нижегородской области начали действовать новые ограничения из‑за коронавируса. Среди них — перевод не менее 30% сотрудников на удаленную работу с 21 июня по 21 июля, ограничение доступа на массовые мероприятия, в кинотеатры, театры и детские развлекательные центры, а также ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в транспорте и магазинах.

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