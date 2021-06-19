Евгений Гришковец заявил, что готов извиниться перед Земфирой за резкое высказывание

Писатель и музыкант Евгений Гришковец записал видеообращение после того, как Земфира подала на него в суд за слова в отношении нее и ее альбома «Бордерлайн». Обращение опубликовал телеканал «Дождь».

Накануне Земфира обратилась в Центральный районный суд Калининграда с иском к Гришковцу с требованием выплаты морального ущерба в размере 1,5 млн рублей. Поводом послужило его резкое высказывание по отношению к певице в эфире передачи «Би Коз» на «Дожде». Тогда он назвал Земфиру наркоманкой с наркоманскими песнями.

В иске говорилось, что слова Гришковца «носят порочащий характер», «символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию» и не соответствуют действительности, «поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является наркоманкой».

По словам Гришковца, его высказывание было спонтанным и неосмысленным. Он отметил, что оно случилось во время разговора с ведущим Михаилом Козыревым. Тот не согласился с ним, и «эта дискуссионность придала жару».

«Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев», — пояснил писатель.

Он заявил, что такие категоричные высказывания в публичном пространстве являются «лишними» и их надо избегать, и подчеркнул, что готов произнести извинения за свой поступок.

В конце Гришковец добавил, что иск от Земфиры вызвал у него изумление и он не ожидал таких действий. При этом говорить о причинах своего высказывания он отказался.