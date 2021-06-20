Школьницы из России получили 4 золота на первой Европейской олимпиаде по информатике для девочек

На первой Европейской олимпиаде по информатике для девочек российские школьницы завоевали четыре золотые медали и стали абсолютными чемпионками. Об этом говорится на сайте Минпросвещения.

Всего в олимпиаде, которая проходила с 14 по 19 июня в Швейцарии, участвовали 156 школьниц из 39 стран. Россию на ней представляли Екатерина Шиляева из Челябинска, а также Алиса Гладченко, Екатерина Порай и Дарья Грекова из Москвы.

Шиляева и Гладченко заняли первое место в индивидуальном зачете, набрав максимально возможные 709 баллов.

Школьницы тренировались под руководством доцента факультета информационных технологий и программирования ИТМО Андрея Станкевича.