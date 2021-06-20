Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют главные роли в новом фильме Линн Рэмси «Полярная звезда»

На Международном кинофестивале в Валенсии режиссер Линн Рэмси рассказала, что Хоакин Феникс и Руни Мара исполнят главные роли в ее новом фильме «Полярная звезда». Она также поделилась, что Феникс — самый лучший и «сумасшедший» актер, с которым она когда‑либо работала. Ее слова приводит El Espanol.

«У всего, что он делает на съемочной площадке, есть причина», — сказала Рэмси про актера. Режиссер не раскрыла детали сюжета и даты начала съемок. Это будет вторая ее совместная работа с Фениксом после триллера «Тебя никогда здесь не было». С Марой актер снимался в картинах «Мария Магдалина», «Она» и «Не волнуйся, он далеко не уйдет».

На данный момент голливудская пара занята в разных проектах. Фениксу предстоит сняться в «Бульваре разочарования» Ари Астера и сыграть Наполеона в «Ранце» Ридли Скотта, а Мара задействована в «Женщины говорят» Сары Полли.