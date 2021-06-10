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Manic Street Preachers выпустили клип на песню «Orwellian» 20:53
Дело Дудя передали в суд, «Союзмультфильм» выпустил парфюм и другие новости дня 20:40 Дайджест
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СМИ сообщили о начале сноса дома в Москве, в котором живут люди. Девелопер это отрицает Обновлено в 19:12
В Mutabor пройдет вечеринка LES с участием Molchat Doma и Holoherz. Она продлится 30 часов 19:12
В сети говорят о закрытии «Медузы»*. Объясняем, что произошло 18:42
Пользователи Reddit рассказали о самой милой звезде, которую они когда‑либо встречали 18:21
пресс-материалы «Гараж» отметит 13-летие. К нему запустится проект об истории музея и пройдут специальные экскурсии
«Гараж» отметит 13-летие. К нему запустится проект об истории музея и пройдут специальные экскурсии 18:04
NYT опубликовала статью об арбузах, которые полиция нашла на Марсе. А затем быстро удалила ее 17:41
Стиль, тусовки и любовь в новом трейлере перезапуска «Сплетницы» от HBO 17:38
В Петербурге художники перерисовали граффити радужного поп-ита. Теперь он по-настоящему российский 17:06
Дело о пропаганде наркотиков в отношении Юрия Дудя передали в суд 17:01
pokraslampas/Instagram Покрас Лампас представит манифест каллиграфутуризма на криптобирже
Покрас Лампас представит манифест каллиграфутуризма на криптобирже 16:33
Anacondaz, «Кис-кис» и «Гудтаймс»: «Доброфест» объявил лайнап и программу фестиваля 16:02
Российский суд оштрафовал Facebook и Telegram на 17 и 10 млн рублей 15:12
«Москвич Mag» и Москино покажут фильмы эпохи «стабильности» на фестивале «Кино хорошего человека» 15:05
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Американка родила ребенка от покойного мужа через пять лет после его смерти 14:54
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Дело Дудя передали в суд, «Союзмультфильм» выпустил парфюм и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:40

В России обнаружили больше 11 тыс. случаев коронавируса. Это максимум с начала марта.

Россия открывает авиасообщение с еще восемью странами — Австрией, Венгрией, Хорватией, Люксембургом, Марокко, Ливаном, Маврикием и Албанией.

Юрий Хованский признал вину по делу об оправдании терроризма и раскаялся. Дело о пропаганде наркотиков в отношении Юрия Дудя передали в суд.

Стриминги ivi, Megogo и «Кинопоиск» обжалуют штраф в 100 тыс. рублей за отсутствие пометки о вреде табака. Они считают, что антитабачные правила для телеканалов не должны на них распространяться.

Заключенных Хабаровского края привлекут к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали. В регионе около трех тысяч осужденных, которые из колонии могут поехать на стройку.

«Голос Америки» заявил о закрытии «Медузы»* со ссылкой на гендиректора проекта Галину Тимченко. Главред издания Иван Колпаков опроверг эту информацию. Разбираемся, что из этого правда.

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг «Героям слава!». К слогану «Слава Украине!» и контуру Крыма ассоциация не предъявила претензий.

В Петербурге художники перерисовали граффити радужного поп-ита после обвинений в пропаганде ЛГБТ. Теперь он серый, а вместо надписи «стресс» красуются «скрепы».

Покрас Лампас представит манифест каллиграфутуризма на NFT-маркетплейсе Binance. Работы художника появятся на аукционе 24 июня.

«Союзмультфильм» выпустил серию парфюмов по мотивам советских мультиков. «Чебурашка» пахнет апельсинами, «Малыш и Карлсон» — плюшками с малиновым вареньем, а «Ежик в тумане» — густым туманом.

HBO Max выпустил новый трейлер перезапуска сериала «Сплетница». Проект расскажет о новом поколении подростков с Верхнего Ист-Сайда.

«Доброфест» объявил лайнап и программу фестиваля. На «зеленой» сцене выступят панк-группы «Тараканы!» и «Наив», Louna, постпанк-дуэт «Кис-кис», «Гудтаймс», «План Ломоносова», «Йорш», «Смех», 7000$, Wildways, а также Oomph! и Enter Shikari.

Бар «Стрелка» анонсировал новые события в рамках летнего поп-ап-проекта Jameson Yard. Гости смогут поиграть в пинг-понг с диджеями, посмотреть футбол с комментариями Василия Уткина, а также попробовать барбекю от ресторана «Соль».

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