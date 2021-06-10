Стиль, тусовки и любовь в новом трейлере перезапуска «Сплетницы» от HBO

Подростки из Нью-Йорка проводят дни в обычном режиме — выбирают самый стильный лук для похода в школу, веселятся на вечеринках и влюбляются. Но теперь за романтическими историями любви и попытками влиться в новый коллектив скрываются постоянные сплетни.

Судя по предыдущему ролику, у каждого из них есть свои секреты, но Сплетница не планирует их скрывать. «Она вернулась и стала еще хуже, чем когда‑либо», — сообщается в описании первого трейлера.

В центре сюжета ремейка «Сплетницы» окажется новое поколение подростков с Верхнего Ист-Сайда. Действие сериала происходит спустя восемь лет после событий оригинальной картины, а главными его темами станут социальная сеть и жизнь в Нью-Йорке.

Во главе проекта — авторы оригинальной «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Ключевые роли сыграли Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Эли Браун, Джордан Александер, Эмили Элин Линд, Эван Мок, Саванна Смит и Зион Морено. Голос Сплетницы вновь озвучит Кристен Белл.

Впервые «Сплетница» появилась на экранах в 2007 году и быстро набрала популярность. Оригинальный сюжет основан на романах писательницы Сесили фон Зигесар. Девять лет назад проект закрылся.