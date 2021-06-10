перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма. Он признал вину и раскаялся 13:46
Гарри Меллинг сыграет молодого Эдгара Аллана По. Он будет помогать Кристиану Бейлу искать убийцу 13:22
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг «Героям слава!». Контур Крыма останется 12:52
Сбой в работе мировых сайтов произошел из‑за одного пользователя. Он всего лишь изменил настройки 12:34
Martin Sanchez/Unsplash В России обнаружили больше 11 тыс. случаев коронавируса. Это максимум с начала марта
В России обнаружили больше 11 тыс. случаев коронавируса. Это максимум с начала марта 11:55
«Союзмультфильм» выпустил серию парфюмов с запахами мультфильмов. «Чебурашка» пахнет апельсинами 11:47
На ТЭЦ в Лобне нашли коробку, похожую на бомбу. Это оказался прибор для измерения космических лучей 11:08
Россия открывает авиасообщение с еще восемью странами 10:48
Стриминги ivi, Megogo и «Кинопоиск» обжалуют штраф за отсутствие пометки о вреде табака 10:12
«Джарахов»/YouTube Soda Luv прокомментировал ситуацию с шантажом девушек при помощи домашнего порно
Soda Luv прокомментировал ситуацию с шантажом девушек при помощи домашнего порно 9:45
В Свердловской области служебный автобус врезался в остановку. Погибли шесть человек 8:46
Власти Калининграда показали, что построят на месте Дома Советов. В плане — 100-метровая башня 3:20
В сети появился документальный фильм «То, что было реальным» об альтернативной музыке 90-х 2:35
В «Иллюзионе» к юбилею Александра Сокурова пройдет ретроспектива его творчества 1:24
Navalny/Instagram Суд признал ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями
Суд признал ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями 0:16
Группа «АлоэВера» сообщила об отмене концертов из‑за давления на организаторов Вчера в 23:34
В Петербурге запретят движение на электросамокатах по Невскому проспекту и другим центральным улицам Вчера в 23:12
Журналисту «Матч ТВ» отказали в аккредитации на Евро-2020 из‑за посещения Нагорного Карабаха Вчера в 23:05
Редакторам студенческого журнала Doxa продлили меру пресечения до сентября Вчера в 22:27
Кадр из сериала «Очень странные дела» В четвертом сезоне «Очень странных дел» сыграет звезда сериала «Энн» и еще трое новых актеров
В четвертом сезоне «Очень странных дел» сыграет звезда сериала «Энн» и еще трое новых актеров Вчера в 22:21
Отключить рекламу

Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма. Он признал вину и раскаялся

Семён Гудошников
Сегодня в 13:46

Блогеру Юрию Хованскому официально предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма. Он признал вину и раскаялся, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Следствие требует в качестве меры пресечения арестовать блогера. По части 2 статьи 205.2 УК Хованскому грозит штраф до 1 млн рублей или от 5 до 7 лет колонии.

Блогера задержали накануне в Петербурге. Причиной послужила песня про теракт на мюзикле «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме видеоблогера Андрея Нифедова.

Во время задержания Хованский заявил, что никогда не исполнял эту песню публично. В июле 2020 года два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками. В общей сложности они набрали около 13 тыс. просмотров.

Юрий Хованский — видеоблогер с 4,4 млн подписчиков на ютьюбе. В июне 2019 года он стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить