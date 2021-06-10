Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма. Он признал вину и раскаялся

Блогеру Юрию Хованскому официально предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма. Он признал вину и раскаялся, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Следствие требует в качестве меры пресечения арестовать блогера. По части 2 статьи 205.2 УК Хованскому грозит штраф до 1 млн рублей или от 5 до 7 лет колонии.

Блогера задержали накануне в Петербурге. Причиной послужила песня про теракт на мюзикле «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме видеоблогера Андрея Нифедова.

Во время задержания Хованский заявил, что никогда не исполнял эту песню публично. В июле 2020 года два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками. В общей сложности они набрали около 13 тыс. просмотров.

Юрий Хованский — видеоблогер с 4,4 млн подписчиков на ютьюбе. В июне 2019 года он стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.