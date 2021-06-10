Anacondaz, «Кис-кис» и «Гудтаймс»: «Доброфест» объявил лайн-ап и программу фестиваля

С 1 по 4 июля на аэродроме Левцово при поддержке ярославских властей пройдет 11-й летний рок-фестиваль «Доброфест». Организаторы рассказали «Афише Daily», кто выступит на сцене и чем еще можно будет заняться на фестивале.

На «зеленой» сцене выступят панк-группы «Тараканы!» и «Наив», Louna, постпанк-дуэт «Кис-кис», «Гудтаймс», «План Ломоносова», «Йорш», «Смех», 7000$, Wildways, а также британцы Enter Shikari и немцы Oomph! — единственные иностранцы в этом году.

На второй — «красной» — сцене заявлены почти 50 коллективов, а группы «Пневмослон» и «Психея» выступят со специальными большими ночными программами, сопровождаемыми мощными световыми шоу. Организаторы обещают, что список артистов будет пополняться.

Особое внимание на «Доброфесте» уделят чистоте. Во время мероприятий будет работать новый подход к уборке мусора — фестивальная экологика. Ее суть в том, что все отходы будут отправляться не на свалку, а в переработку.

Еще одной особенностью «Доброфеста» в этом году станет туристическая программа для тех, кто хочет посмотреть на Ярославль с другой стороны. Туристско-информационный центр организует нетрадиционные маршруты по необычным местам и заведениям города, где любит проводить время молодежь.

Купить билеты на «Доброфеста» можно здесь.