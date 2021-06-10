В России обнаружили больше 11 тыс. случаев коронавируса. Это максимум с начала марта

В России за последние сутки выявили 11 699 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1292 человека больше, чем вчера. В последний раз более 11 тыс. случаев регистрировали в начале марта.
Больше всего заболевших в Москве — 5245 человек, это максимум с 15 января. Следом за столицей идут Петербург, Московская, Нижегородская, Ростовская, Воронежская области и Крым.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 167 949. За последние сутки вылечились 10 096 человек, за все время — 4 771 995. За сутки скончались 383 заболевших, за весь период — 125 278. ТАСС отмечает максимальный с октября 2020 года рост коэффициента распространения коронавируса в России и в Москве.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 174,3 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,4 млн), на втором — Индия (29,1 млн). За ними идут Бразилия (17,1 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,3 млн).