В России обнаружили больше 11 тыс. случаев коронавируса. Это максимум с начала марта

В России за последние сутки выявили 11 699 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1292 человека больше, чем вчера. В последний раз более 11 тыс. случаев регистрировали в начале марта.

Больше всего заболевших в Москве — 5245 человек, это максимум с 15 января. Следом за столицей идут Петербург, Московская, Нижегородская, Ростовская, Воронежская области и Крым.