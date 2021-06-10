В Петербурге художники перерисовали граффити радужного поп-ита. Теперь он по-настоящему российский

Петербургские художники нарисовали новое граффити с «истинным российским поп-итом». Предыдущая версия была в радужных цветах и со словом «Стресс», теперь же рисунок полностью серый и называется «Скрепы».
6 июня арт-группа «Явь» нарисовала «классический поп-ит» в одном из дворов Лиговского проспекта в Петербурге. В тот же день на художников пожаловался в МВД и Генеральную прокуратуру лидер движения «Русский новый путь», посчитав радужный окрас пропагандой гомосексуализма, а сам рисунок — вандализмом. С ним согласился депутат Виталий Милонов.
Яркое граффити не понравилось одной из жительниц района и она вызвала полицию. Однако правоохранители лишь сфотографировали документы и не стали задерживать художников. В конце концов, коммунальщики закрасили рисунок.
«Как говорится, „первый блин комом“. Представляем истинный российский поп-ит. Россия для грустных», — описали свою новую работу участники «Яви».
В конце апреля арт-группа нарисовала граффити «Герой нашего времени» с изображением Навального. Его быстро закрасили, а на следующий день возбудили уголовное дело.