В Петербурге художники перерисовали граффити радужного поп-ита. Теперь он по-настоящему российский

Петербургские художники нарисовали новое граффити с «истинным российским поп-итом». Предыдущая версия была в радужных цветах и со словом «Стресс», теперь же рисунок полностью серый и называется «Скрепы».

6 июня арт-группа «Явь» нарисовала «классический поп-ит» в одном из дворов Лиговского проспекта в Петербурге. В тот же день на художников пожаловался в МВД и Генеральную прокуратуру лидер движения «Русский новый путь», посчитав радужный окрас пропагандой гомосексуализма, а сам рисунок — вандализмом. С ним согласился депутат Виталий Милонов.