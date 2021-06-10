Стриминги ivi, Megogo и «Кинопоиск» обжалуют штраф за отсутствие пометки о вреде табака

Онлайн-кинотеатры ivi, Megogo и «Кинопоиск» оштрафовали на 100 000 рублей за демонстрацию сцен с курением без маркировки о вреде табака. Сервисы не согласились с постановлениями Роскомнадзора и подали в Арбитражный суд жалобы, с которыми ознакомился «Коммерсант».

Руководства видеосервисов считают, что закон, обязывающий телеканалы предупреждать зрителя о вреде табака, на них не распространяется — они не имеют лицензии на вещание, а фильм или сериал запускает сам пользователь. Роскомнадзор же считает, что законодательство в сфере рекламы «оперирует универсальным понятием „организатор трансляции“», то есть относит к ним все аудиовизуальные сервисы.

Собеседник издания поделился, что стриминги не хотят «обременять аудиторию лишними плашками». Подписчики заплатили за то, чтобы не было рекламы при просмотре. Сотрудник одной из платформ подчеркивает, что ведомство не требует такого предупреждения от YouTube.

Партнер коллегии Pen & Paper Екатерина Тягай говорит, что онлайн-кинотеатры не демонстрируют контент, а только организуют его распространение, поэтому Роскомнадзору «будет трудно доказать» свою правоту. Управляющий партнер «Позиции права» Егор Редин напоминает про позицию ФАС, по которой рекламодателями могут выступать «любые лица». Директор Института современных медиа Кирилл Танаев отмечает, что претензии ведомства — «это признание взрослости» рынка.

Арбитражный суд принял к рассмотрению заявление «Кинопоиска» в порядке упрощенного производства, ivi — оставлено без движения. Megogo пока не подал жалобы, но пообещал вскоре это сделать.