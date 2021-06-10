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Пинг-понг с диджеями, футбол с Уткиным и барбекю — это новая летняя программа в Jameson Yard

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:24

Бар «Стрелка» объявил новые события в рамках летнего поп-ап-проекта Jameson Yard. С 11 по 13 июня во дворе бара на Берсеневской набережной пройдут три события. О них «Афише Daily» рассказали организаторы программы.

В ночь с 11 на 12 июня (23.00–4.00) Jameson Yard устраивает ночную резиденцию Ping Pong Club Moscow — с летними коктейлями на основе ирландского виски и классическим марафоном «Солнышко». Минимум три участника передвигаются вокруг стола для пинг-понга, по очереди отбивая мяч. Отбив же, переходят на другую сторону, чтобы дождаться очереди и снова ударить. Тот, кто промахивается, выбывает.

С одной стороны сетки будет стоять DJ Byeroofus из скейт-шопа «Октябрь», с другой — основатель проекта «Октябрь FM» Acid Quiz. Основатель Ping Pong Club Moscow Леша Киселев поставит на проигрыватель новые пластинки из своей коллекции. Вход в резиденцию бесплатный.

В ночь с 12 на 13 июня (21.00–3.00) в Jameson Yard можно будет не только посмотреть первый матч сборной России и Бельгии на чемпионате Европы, но и услышать комментарии Василия Уткина. Легенда российского телевидения будет сидеть бок о бок со зрителями. В конце матча с диджей-сетами выступят Даша Малыгина и Петя Прохоров. Вход бесплатный и по предварительной регистрации.

13 июня (16.00–22.00) автор концепции ресторана «Соль» Ольга Суздалкина проведет dog-friendly-барбекю. Хозяев модных собак ждет меню с упором на Азию: мясные и овощные якитори, чан аутентичного плова и печенья с предсказаниями. На десерт — мороженое с топпингом на основе Jameson. За музыку отвечают диджеи Юра Степанцев и Максим Райхруд, а еще популярный у японцев автомат Dance Dance Revolution, где выигрывает тот, кто лучше всех станцует по специальным стрелкам в такт играющему треку.

С 28 мая в баре «Стрелка» стартовал масштабный событийный поп-ап-проект Jameson Yard, он продлится до середины сентября.

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