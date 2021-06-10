Дело о пропаганде наркотиков в отношении Юрия Дудя передали в суд

Зюзинский районный суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела о пропаганде наркотических средств в отношении ютьюб-блогера Юрия Дудя. Об этом пишет новостное агентство «Москва» со ссылкой на базу дел Мосгорсуда.

Дело заведено по статье 6.13 КоАП («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета»). Дудю может грозить штраф в размере до 1,5 млн рублей. Дата судебного рассмотрения пока не назначена.

«Психолингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в двух интервью блогера», — сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Полиция возбудила административное дело в отношении Юрия Дудя после проверки интервью. По информации ТАСС, речь идет о роликах с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

С просьбой провести проверку обратилась Лига безопасного интернета в начале апреля. Организация усмотрела в ролике пропаганду наркотиков и психотропных веществ. В лиге считают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».