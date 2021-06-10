перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма. Он признал вину и раскаялся 13:46
Гарри Меллинг сыграет молодого Эдгара Аллана По. Он будет помогать Кристиану Бейлу искать убийцу 13:22
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг «Героям слава!». Контур Крыма останется 12:52
Сбой в работе мировых сайтов произошел из‑за одного пользователя. Он всего лишь изменил настройки 12:34
Martin Sanchez/Unsplash В России обнаружили больше 11 тыс. случаев коронавируса. Это максимум с начала марта
В России обнаружили больше 11 тыс. случаев коронавируса. Это максимум с начала марта 11:55
«Союзмультфильм» выпустил серию парфюмов с запахами мультфильмов. «Чебурашка» пахнет апельсинами 11:47
На ТЭЦ в Лобне нашли коробку, похожую на бомбу. Это оказался прибор для измерения космических лучей 11:08
Россия открывает авиасообщение с еще восемью странами 10:48
Стриминги ivi, Megogo и «Кинопоиск» обжалуют штраф за отсутствие пометки о вреде табака 10:12
«Джарахов»/YouTube Soda Luv прокомментировал ситуацию с шантажом девушек при помощи домашнего порно
Soda Luv прокомментировал ситуацию с шантажом девушек при помощи домашнего порно 9:45
В Свердловской области служебный автобус врезался в остановку. Погибли шесть человек 8:46
Власти Калининграда показали, что построят на месте Дома Советов. В плане — 100-метровая башня 3:20
В сети появился документальный фильм «То, что было реальным» об альтернативной музыке 90-х 2:35
В «Иллюзионе» к юбилею Александра Сокурова пройдет ретроспектива его творчества 1:24
Navalny/Instagram Суд признал ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями
Суд признал ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями 0:16
Группа «АлоэВера» сообщила об отмене концертов из‑за давления на организаторов Вчера в 23:34
В Петербурге запретят движение на электросамокатах по Невскому проспекту и другим центральным улицам Вчера в 23:12
Журналисту «Матч ТВ» отказали в аккредитации на Евро-2020 из‑за посещения Нагорного Карабаха Вчера в 23:05
Редакторам студенческого журнала Doxa продлили меру пресечения до сентября Вчера в 22:27
Кадр из сериала «Очень странные дела» В четвертом сезоне «Очень странных дел» сыграет звезда сериала «Энн» и еще трое новых актеров
В четвертом сезоне «Очень странных дел» сыграет звезда сериала «Энн» и еще трое новых актеров Вчера в 22:21
Отключить рекламу

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг «Героям слава!». Контур Крыма останется

Семён Гудошников
Сегодня в 12:52

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы для участия в Евро лозунг «Героям слава!». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В дизайне украинской формы также использован слоган «Слава Украине!» и контур Крыма. К ним у футбольной ассоциации не нашлось претензий.

В УЕФА пояснили, что после экспертизы пришли к выводу, что сочетание двух лозунгов является явно политическим, с историческим и милитаристским значением. Для участия в матчах под эгидой ассоциации слоган на внутренней стороне футболки придется убрать.

Украинскую форму — с очертаниями страны, включающими Крым и Донбасс, и лозунгом, изначально используемым украинскими националистами, — представили 6 июня. Через пару дней в УЕФА обратился Российский футбольный союз, заявив, что украинская форма содержит политические высказывания, что противоречит регламенту ассоциации.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
УЕФА
ИТАР-ТАСС
РФС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить