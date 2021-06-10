УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг «Героям слава!». Контур Крыма останется

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы для участия в Евро лозунг «Героям слава!». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
В дизайне украинской формы также использован слоган «Слава Украине!» и контур Крыма. К ним у футбольной ассоциации не нашлось претензий.
В УЕФА пояснили, что после экспертизы пришли к выводу, что сочетание двух лозунгов является явно политическим, с историческим и милитаристским значением. Для участия в матчах под эгидой ассоциации слоган на внутренней стороне футболки придется убрать.
Украинскую форму — с очертаниями страны, включающими Крым и Донбасс, и лозунгом, изначально используемым украинскими националистами, — представили 6 июня. Через пару дней в УЕФА обратился Российский футбольный союз, заявив, что украинская форма содержит политические высказывания, что противоречит регламенту ассоциации.