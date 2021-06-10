УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг «Героям слава!». Контур Крыма останется

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы для участия в Евро лозунг «Героям слава!». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В дизайне украинской формы также использован слоган «Слава Украине!» и контур Крыма. К ним у футбольной ассоциации не нашлось претензий.