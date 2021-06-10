Вторую линию Байкало-Амурской магистрали будут строить заключенные Хабаровского края

Управление ФСИН Хабаровского края и ООО «УК Бамстроймеханизация» подписали соглашение о привлечении осужденных к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-службы ведомства Дмитрий Баданин.

Соглашение заключили начальник УФСИН Юрий Дорохин и гендиректор компании «УК Бамстроймеханизация» Александр Чернояров. Сообщается, что осужденные будут привлечены к принудительным работам для «создания участка, функционирующего как исправительный центр». Линия БАМ расположится за пределами колоний.

Дорохин отметил, что в Хабаровском крае находится около трех тысяч осужденных, которые могут претендовать на замену лишения свободы принудительными работами. Они имеют право подать ходатайство в суд для смягчения наказания.

«В настоящее время в регионе нет такого количества учреждений в виде исправительных центров, способных вместить в себя столько людей», — заявил начальник регионального управления ФСИН.

По словам Черноярова, инициаторы идеи активно взаимодействуют с РЖД для подбора помещения, которое будет оборудовано для проживания осужденных. Ранее гендиректор АО «Бамстроймеханизация» Сергей Макаров заявлял, что нехватка рабочей силы вызвана большим масштабом работ, а также пандемией коронавируса.

В мае директор ФСИН Александр Калашников предложил создать трудовые лагеря, чтобы использовать заключенных на строительстве крупных объектов. Он считает, что зэки смогут заменить трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. По словам Калашникова, это «будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия».