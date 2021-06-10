Покрас Лампас представит манифест каллиграфутуризма на криптобирже

Художник-каллиграф Покрас Лампас представит манифест каллиграфутуризма на NFT-маркетплейсе криптобиржи Binance. Об этом «Афише Daily» рассказали представители торговой площадки.

Специально для маркетплейса Покрас создаст десять произведений диджитал-арта, каждое из которых будет частью его манифеста. Работы художника появятся на аукционе 24 июня — в первую неделю запуска маркетплейса Binance. Их представят в рамках кампании 100 creators, к которой присоединилась сотня диджитал-художников со всего мира.

Произведения Лампаса будут состоять из трех частей: видео, аудио и текст. Видео основано на фрагментах полотен художника; текстом станут 10 пунктов манифеста каллиграфутуризма; аудио — голос Покраса, зачитывающий их на английском языке.

«Наши предки закапывали в землю капсулы времени с письмами в будущее, нам же доступен цифровой код, который сохранит наши идеи в вечности и станет фундаментом построения новой культуры, искусства и экономики», — сказал художник.

Каллиграфутуризм — новое направление в искусстве, которое изобрел Покрас Лампас. Он основан на смешении разных культур и стилей, отсылок к прошлому и будущему. К примеру, художник рисует кириллические символы в стиле арабской вязи, а арабскую букву может написать по-европейски. По мнению Лампаса, в будущем подобная передача смыслов от одной культуры к другой при помощи искусства поможет им быстрее находить общий язык.

Покрас Лампас уже не в первый раз участвует в криптоаукционах. Фотографию своей работы на Чиркейской ГЭС он продал в виде NFT за 28,8 тыс. долларов (2,1 млн рублей).