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«Союзмультфильм» выпустил серию парфюмов с замахами мультфильмов. «Чебурашка» пахнет апельсинами

Семён Гудошников
Сегодня в 11:47

«Союзмульфильм» вместе с российским парфюмерным брендом Biblioteka aromatov выпустил коллекцию ароматов по мотивам советских мультиков. Об этом пишет Flacon.

В коллекцию вошли 10 видов парфюма. «Чебурашка» пахнет душистыми апельсинами, «Малыш и Карлсон» — плюшками и малиновым вареньем, «Простоквашино» — утренней росой, «Ежик в тумане» — густым туманом, «Львенок и черепаха» — ароматом летнего дня.

Другие ароматы обещают более необычные впечатления. Запах «Ну, погоди!» должен напомнить веселье и погоню, «Тана третьей планеты» — окунуть в путешествие по галактике», «Оранжевая корова» — перенести в беззаботное детство без гаджетов, «Бременские музыканты» — окутать духом бунтарства, «Винни Пух» позволит объедаться правильным медом в норе Кролика.

Стоимость каждого аромата — 1950 рублей.

«Союзмультфильм» популяризует советские мультики не только при помощи парфюмерии. Недавно студия договорилась с издательством Bubble разработать серию комиксов с персонажами своей «золотой коллекции».

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