Россия открывает авиасообщение с еще восемью странами

Россия возобновляет авиасообщение с еще восемью странами — Австрией, Венгрией, Хорватией, Люксембургом, Марокко, Ливаном и Маврикием. В Албанию разрешили осуществлять чартерные рейсы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Почти на всех направлениях разрешено не более двух рейсов в неделю: два рейса может выполнять российская авиакомпания и еще два — зарубежная. Квота в один рейс в неделю будет действовать для маршрутов Москва — Люксембург, Москва — Бейрут и Москва — Тирана.

О планах возобновить авиасообщение с этими странами стало известно 31 мая. С тех пор ни одна российская авиакомпания пока не заявила о желании открыть рейсы по новым направлениям.

Одновременно оперштаб решил увеличить с 10 июня количество рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Беларусь и Германию.

В данный момент у России восстановлено авиасообщение с примерно 50 странами. В их числе Казахстан, Мексика, Вьетнам, Сингапур, Южная Корея, ОАЭ, Швейцария, Мальдивы, Куба и Япония.