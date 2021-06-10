В сети говорят о закрытии «Медузы»*. Объясняем, что произошло

Издание «Голос Америки» пересказало речь генерального директора «Медузы»* Галины Тимченко во время виртуальной встречи в Институте Кеннана. Согласно этой статье, с момента внесения СМИ в список иноагентов убытки проекта составили более 2 млн евро, из‑за чего он может закрыться.
«Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула, — цитирует «Голос Америки» Тимченко. Она отметила, что еще с момента запуска «Медузы» в 2014 году такой исход событий предполагался.
«Самое болезненное, что нас стали избегать не только рекламодатели, но и ньюсмейкеры: люди боятся с нами разговаривать. Получить комментарий от российских правоохранительных органов и вовсе стало невозможно: им запретили общаться с «иноагентами», что вступает в противоречие с правом журналиста на получение информации», — рассказывает гендиректор.
Журналисты издания также подвергаются риску, так как «все они лично должны также признать себя «иноагентами» и сдавать в российский Минюст отчеты». Галина Тимченко отмечает, что отчеты включают «84 страницы ежемесячно», так как сотрудники «буквально обязаны отчитаться о том сорте чая, который вы пьете на работе, расписав, куда идет каждый рубль». При этом если журналист уволится, в дальнейшем его будут упоминать как «бывшего иностранного агента».
Информацию о закрытии проекта опроверг главред «Медузы» Иван Колпаков. «Продолжаем выходить», — сказал он.
Позже Галина Тимченко подтвердила слова Колпакова:
В список СМИ-иноагентов «Медуза» попала 23 апреля. Гендиректор издания Галина Тимченко отметила, что Минюст не уведомил редакцию о внесении в перечень иноагентов. Редакция планировала обжаловать решение министерства, однако иск был отклонен.
Источник «Открытых медиа» в администрации президента отметил, что такое решение может быть ответом на действия Латвии (там находится главный офис издания). Страна «последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов». В числе заблокированных каналов оказались RT и другие телеканалы холдинга МИА «Россия сегодня».
Позднее главред «Медузы» Иван Колпаков заявил, что «Медуза» может закрыться из‑за статуса иноагента, так как издание, вероятно, лишится большей части рекламодателей, источников и экспертов. Кроме того, авторы «Медузы» могут также быть признаны иностранными агентами. Они должны будут отчитываться перед Минюстом о доходах и расходах, а при нарушении в отчетности им грозят штрафы и даже уголовные дела.
* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.