В сети говорят о закрытии «Медузы»*. Объясняем, что произошло

Издание «Голос Америки» пересказало речь генерального директора «Медузы»* Галины Тимченко во время виртуальной встречи в Институте Кеннана. Согласно этой статье, с момента внесения СМИ в список иноагентов убытки проекта составили более 2 млн евро, из‑за чего он может закрыться.

«Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула, — цитирует «Голос Америки» Тимченко. Она отметила, что еще с момента запуска «Медузы» в 2014 году такой исход событий предполагался.

«Самое болезненное, что нас стали избегать не только рекламодатели, но и ньюсмейкеры: люди боятся с нами разговаривать. Получить комментарий от российских правоохранительных органов и вовсе стало невозможно: им запретили общаться с «иноагентами», что вступает в противоречие с правом журналиста на получение информации», — рассказывает гендиректор.

Журналисты издания также подвергаются риску, так как «все они лично должны также признать себя «иноагентами» и сдавать в российский Минюст отчеты». Галина Тимченко отмечает, что отчеты включают «84 страницы ежемесячно», так как сотрудники «буквально обязаны отчитаться о том сорте чая, который вы пьете на работе, расписав, куда идет каждый рубль». При этом если журналист уволится, в дальнейшем его будут упоминать как «бывшего иностранного агента».

Информацию о закрытии проекта опроверг главред «Медузы» Иван Колпаков. «Продолжаем выходить», — сказал он.

Позже Галина Тимченко подтвердила слова Колпакова: