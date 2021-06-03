Моргенштерна оштрафовали, Серебренникова ждут в Каннах и другие новости дня

СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить скорость. В ведомстве считают, что такой транспорт — «источник повышенной опасности».

Издание VTimes, созданное бывшими сотрудниками «Ведомостей», объявило о закрытии после включения в список иностранных агентов. Журналисты опасаются уголовного преследования.

Рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Претензии суда связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family».

Полиция возбудила уголовное дело из‑за обнаружения 50 патронов для пистолета в квартире Геннадия Гудкова. У политика есть разрешение на хранение оружия, но документов нет у его сына — экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

НАСА анонсировало две миссии для изучения Венеры — первые с 1978 года. Специалисты намерены изучать состав атмосферы планеты и ее геологическую историю в 2028–2030 годах.

Microsoft пригласил журналистов на презентацию новой версии Windows. Мероприятие состоится 24 июня, а официальный выход ОС запланирован на осень 2021 года.

Ведущая «Эха Москвы» Арина Бородина заявила, что «Единая Россия» взломала ее аккаунт на портале «Госуслуги». На сайте изменился адрес прописки — теперь там числится Челябинск, куда журналистка никогда даже не приезжала.

Анфиса Чехова рассказала о домогательствах продюсера «Муз-ТВ». Мужчина повалил телеведущую на диван, а когда та оттолкнула его — уволил.

Студентка МГИМО пожаловалась на водителя «Ситимобил», который привез ей заказ Delivery Club. По словам девушки, мужчина оскорбил ее и ударил, а после преследовал.

Лауреатом Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп. Его роман «Ночью вся кровь черная» рассказывает о сенегальце, сражающемся за Францию в Первой мировой войне.

В основную программу Каннского кинофестиваля вошел фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Лента поставлена по роману Алексея Сальникова, в ней снялись Чулпан Хаматова, Семен Серзин и Иван Дорн.

Мишель и Барак Обама сняли для Netflix анимационный сериал «Мы люди». Он поможет детям разобраться в основах гражданского права США.

В баре «Стрелка» 4 июня проведут шоукейс-вечеринку радио «Тигр». На ней состоятся концерт Жени Горбунова и два диджейский баттла — между Владом Микеевым и Петром Чинаватом, а также между Димой Кармановским и Пашей Cabletoy.

Вымышленная группа Mouse Rat из ситкома «Парки и зоны отдыха» выпустила две новые песни. Реальная группа Jungle опубликовала клип на трек «Talk About It». А Дэвид Линч сбрил бороду!