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Полиция возбудила дело из‑за патронов в квартире Геннадия Гудкова

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:09

Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения патронов при обыске квартиры, принадлежащей политику Геннадию Гудкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, 50 патронов от пистолета Макарова найдены в квартире Гудкова, переделанной под офис. В ней же было найдено разрешение на право хранения этого оружия.

Дело возбуждено по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

1 июня экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, сына Геннадия Гудкова, задержали по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дело завели из‑за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, арендованного у мэрии Москвы в 2015–2017 годах фирмой, которая имела отношение к родственникам Дмитрия Гудкова, но позже обанкротилась. В 2017 году помещение вернули властям города.

Супруга Дмитрия Гудкова Валерия ранее заявляла, что найденные патроны принадлежат Геннадию Гудкову. По ее словам, на них «есть все документы», а ее муж не имеет никакого отношения ни к дому, ни к оружию.

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