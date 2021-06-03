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СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:10

Совет по правам человека при президенте России предложил изменения в законодательстве, касающиеся использования электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев и моноколес. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Комиссия СПЧ предлагает распространить действие Правил дорожного движения (ПДД) на эти транспортные средства, а также ограничить их скорость, в том числе по возрасту водителей.

Кроме того, предлагается оснастить электросамокаты номерными знаками, а для их арендаторов или владельцев ввести обязательное страхование гражданской ответственности. Также комиссия считает необходимым отнести такие средства передвижения к числу «источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников».

В последнее время в СМИ и социальных сетях практически ежедневно появляются сообщения об инцидентах, связанных с эксплуатацией электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств в местах отдыха горожан. Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда.
Совет по правам человека при президенте РФ

Соответствующие предложения направлены руководству МВД и в Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева при президенте.

В действующей редакции ПДД водители самокатов имеют статус пешеходов. В мае с предложениями по регулированию использования этого транспорта выступила Мосгордума. В частности, депутаты предложили составить и вести черный список нарушителей, ограничить скорость передвижения в парках до 15 километров в час, а также выделить для самокатов специальные велодорожки и запретить ездить на одном транспорте вдвоем.

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