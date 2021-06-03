СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость

Совет по правам человека при президенте России предложил изменения в законодательстве, касающиеся использования электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев и моноколес. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Комиссия СПЧ предлагает распространить действие Правил дорожного движения (ПДД) на эти транспортные средства, а также ограничить их скорость, в том числе по возрасту водителей.

Кроме того, предлагается оснастить электросамокаты номерными знаками, а для их арендаторов или владельцев ввести обязательное страхование гражданской ответственности. Также комиссия считает необходимым отнести такие средства передвижения к числу «источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников».