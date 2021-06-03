СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость

Совет по правам человека при президенте России предложил изменения в законодательстве, касающиеся использования электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев и моноколес. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Комиссия СПЧ предлагает распространить действие Правил дорожного движения (ПДД) на эти транспортные средства, а также ограничить их скорость, в том числе по возрасту водителей.
Кроме того, предлагается оснастить электросамокаты номерными знаками, а для их арендаторов или владельцев ввести обязательное страхование гражданской ответственности. Также комиссия считает необходимым отнести такие средства передвижения к числу «источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников».
Соответствующие предложения направлены руководству МВД и в Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева при президенте.
В действующей редакции ПДД водители самокатов имеют статус пешеходов. В мае с предложениями по регулированию использования этого транспорта выступила Мосгордума. В частности, депутаты предложили составить и вести черный список нарушителей, ограничить скорость передвижения в парках до 15 километров в час, а также выделить для самокатов специальные велодорожки и запретить ездить на одном транспорте вдвоем.