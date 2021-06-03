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Издание VTimes* объявило о закрытии

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:05

Издание VTimes*, созданное летом прошлого года бывшими сотрудниками «Ведомостей», объявило о прекращении работы с 12 июня. Это решение было принято после включения проекта в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, говорится в заявлении редакции.

В течение последних трех недель команда изучила все возможные сценарии дальнейшей работы, но в каждом из них сотрудникам может грозить уголовное преследование с возможностью лишения свободы.

После включения издания в список СМИ-иноагентов от него ушли рекламодатели и партнеры, которые не понимают, как сотрудничать с иноагентом, а пожертвований читателей «недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа», объяснили в редакции. Многие спикеры, в том числе чиновники, предприниматели и аналитики, стали отказываться давать журналистам комментарии и информацию.

«Ярлык «иноагента» <…> разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес», — отмечается в заявлении.

В VTimes считают, что издание намеренно выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ, но изначально оно задумывалось как совсем другое — качественное и независимое медиа.

«Редакция благодарит читателей, партнеров и сделавших пожертвования и подчеркивает, что «закрытие проекта VTimes не значит, что мы отказываемся от своих принципов и уходим из профессии», — подчеркивают журналисты.

VTimes запустили в конце июля бывшие сотрудники «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против действий нового руководства газеты. Советником нового проекта стал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр.

14 мая Минюст включил фонд Stichting 2 Oktober — администратора сайта VTimes— в реестр СМИ-иноагентов. В самой редакции тогда сказали, что ни медиа, ни фонд не являются СМИ ни в одной из юрисдикций. Однако, чтобы избежать штрафов, издание решило маркировать свои публикации в соответствии с приказом Роскомнадзора.

* VTimes включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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