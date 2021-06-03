Вымышленная группа Криса Пратта из сериала «Парки и зоны отдыха» выпустила две новые песни

Вымышленная группа Mouse Rat из американского ситкома «Парки и зоны отдыха» выпустила две новые песни со своего грядущего альбома «The Pit» и «Two Birds Holding Hands». Оба трека ранее появлялись в эпизодах сериала.
«The Pit» звучала в финале первого сезона шоу. Крис Пратт придумал песню после того, как его персонаж упал в яму возле своего дома и сломал ногу.
«Two Birds Holding Hands» — романтический трек из третьего сезона, который Дуайер (Крис Пратт) написал специально для своей свадьбы с Эйприл Ладгейт (Обри Плаза).
Свой отзыв о релизе оставила журналистка вымышленного издания The Pawnee Journal Шона Малве-Твип (ее играет Элисон Беккер). Девушка сказала, что ее любимая песня с альбома — «The Pit», потому что она «напоминает ей о некоторых особенных моментах ее репортажа из ямы».
Новый «The Awesome Album» выйдет в августе на лейблах Dualtone и Entertainment 720. Последний является вымышленным. По сюжету сериала Entertainment 720 был основан местными магнатами Томом Хейверфордом (Азиз Ансари) и Жаном-Ральфио Саперcтейном (Бен Шварц).