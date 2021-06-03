Вымышленная группа Криса Пратта из сериала «Парки и зоны отдыха» выпустила две новые песни

Вымышленная группа Mouse Rat из американского ситкома «Парки и зоны отдыха» выпустила две новые песни со своего грядущего альбома «The Pit» и «Two Birds Holding Hands». Оба трека ранее появлялись в эпизодах сериала.

«The Pit» звучала в финале первого сезона шоу. Крис Пратт придумал песню после того, как его персонаж упал в яму возле своего дома и сломал ногу.