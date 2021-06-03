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Анфиса Чехова рассказала о домогательствах продюсера «Муз-ТВ» и домашнем насилии в браке с Тишко

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:54

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала в интервью «Алена, блин!» о домогательствах продюсера «Муз-ТВ» и домашнем насилии со стороны бывшего мужа.

С харрасментом телеведущая столкнулась в 23 года. Тогда ее пригласили на «Муз ТВ» вести программу «На ночь глядя». Как утверждает девушка, продюсер шоу завуалированно намекал на близость, предлагая провести деловую встречу в бане. Чехова говорила, что у нее есть молодой человек, на что мужчина отвечал: «да он же ничего не узнает!».

Телеведущая столкнулась с дилеммой — «надо было так отказывать, чтобы меня не выгнали с работы, но при этом не соглашаться на предложение». По словам Чеховой, в конечном счете продюсер пригласил ее в кабинет что‑то обсудить и повалил на диван. Она его оттолкнула и на следующий день была уволена.

Кроме того, девушка рассказала о пережитом домашнем насилии в браке с известным телеведущим Владимиром Тишко.

«Я не готова это в очередной раз обсуждать. Но это дало мне колоссальный опыт. Я испытала с ним, что такое быть жертвой. Я позволяла и морально, и физически относиться к себе как к жертве. И то, что произошло, это физическое насилие, оно стало самым важным и решающим событием в моей жизни. И сейчас я, кроме благодарности, не испытываю никаких других чувств к Владимиру. Если бы этого не произошло, я не начала бы свой путь к себе, не перестала бы быть жертвой».
Анфиса Чехова

В полицию девушка не обращалась, потому что сильно любила.

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