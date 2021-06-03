Анфиса Чехова рассказала о домогательствах продюсера «Муз-ТВ» и домашнем насилии в браке с Тишко

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала в интервью «Алена, блин!» о домогательствах продюсера «Муз-ТВ» и домашнем насилии со стороны бывшего мужа.

С харрасментом телеведущая столкнулась в 23 года. Тогда ее пригласили на «Муз ТВ» вести программу «На ночь глядя». Как утверждает девушка, продюсер шоу завуалированно намекал на близость, предлагая провести деловую встречу в бане. Чехова говорила, что у нее есть молодой человек, на что мужчина отвечал: «да он же ничего не узнает!».

Телеведущая столкнулась с дилеммой — «надо было так отказывать, чтобы меня не выгнали с работы, но при этом не соглашаться на предложение». По словам Чеховой, в конечном счете продюсер пригласил ее в кабинет что‑то обсудить и повалил на диван. Она его оттолкнула и на следующий день была уволена.

Кроме того, девушка рассказала о пережитом домашнем насилии в браке с известным телеведущим Владимиром Тишко.