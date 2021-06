Британская группа Jungle представила клип на песню «Talk About It». Его опубликовали на ютьюб-канале коллектива под названием Jungle4eva.

В съемках клипа приняли участие более десяти танцовщиков, в том числе Метте Линтури, Танх Джейсон Нгуйен, Жане Самуэльс, Шавара Баттлз, Миранда Чемберс, Наоми Вейджланд и Джой Дакрелл.

Трек «Talk About It» предваряет новый альбом Jungle. Он будет называться «Loving in Stereo» и выйдет 13 августа. Пластинка станет третьей для коллектива, над ней музыканты работали вместе с продюсером Inflo, известным по сотрудничеству с Little Simz и Майклом Киванука.