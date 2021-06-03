Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в клипах

Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) на 100 тыс. рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в его песнях и клипах. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.13 КоАП», — говорится в сообщении.

Адвокат рэпера Сергей Жорин уточнял, что претензии полиции связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family». По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.

По данным РИА «Новости», перед заседанием Моргенштерн заявил, что считает себя абсолютно невиновным. По его словам, в обеих песнях строки со словами о наркотиках произносит другой музыкант — недавно вышедший из тюрьмы Yung Trappa.

Решение суда пока не вступило в силу, защита рэпера уже заявила, что будет его обжаловать.

Управление по контролю за оборотом наркотиков в Москве возбудило против Моргенштерна административное дело о пропаганде запрещенных веществ в середине апреля. Поводом для возбуждения дела стало заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на тексты песен и клипы певца «Розовое вино-2» и «Family». В мае психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие пропаганды наркотиков в жвух роликах рэпера.