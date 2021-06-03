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НАСА запланировало две миссии для изучения Венеры

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:10

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запланировало две миссии для изучения Венеры. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Миссии «Davinci+» и «Veritas» будут отправлены в 2028–2030 годах. Их целью будет выяснить, «как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты».

В ходе «Davinci+» специалисты изучат состав атмосферы Венеры и попытаются определить, был ли когда‑то на ближайшей к Земле планете океан. Во время миссии «Veritas» ученые исследуют геологическую историю Венеры и проведут картирование ее поверхности.

На подготовку каждой миссии НАСА потратит предположительно около 500 млн долларов. В итоге исследователи надеются выяснить, почему Венера развивалась не так, как Земля. Последние миссии по изучению Венеры прошли в 1978 году.

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