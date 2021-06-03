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Журналистка «Эха» рассказала, что «Единая Россия» взломала ее аккаунт на «Госуслугах»

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:15

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Арина Бородина обнаружила, что Центр обработки персональных данных «Единой России» каким‑то образом получил доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги», после чего изменилось место прописки в ее личных данных. Об этом она рассказала в своем фейсбуке.

По словам журналистки, 2 июня она зашла на «Госуслуги», чтобы обновить данные о загранпаспорте, и заметила, что в графе прописки вместо Москвы стоит адрес в Челябинске. Все остальные данные при этом остались прежними.

«Я отредактировала данные, вернула свои данные о московской регистрации. И написала об этом пост и сделала скрин с челябинскими данными на всякий случай. А сегодня ко мне в комментарии в этом посте пришла Мария Иванова, у нее точно такая же история на странице в „Госуслугах“, и также она оказалась „прописана“ в Челябинске. Она написала мне: проверьте, кто входил к вам в данные», — рассказала Бородина.

Проверив эти данные через техподдержку, журналистка обнаружила, что в ее личный кабинет 27 мая входили от имени Центра обработки персональных данных «Единой России».

«В Челябинске я не была ни разу в жизни. <…> Они что, за меня голосовали на праймериз в Челябинске?! Заменили заодно на моей странице адрес и даже не стали скрываться и оставили эту челябинскую „прописку“ мне на память?! Или кто‑то, наоборот, это делает сознательно, таким образом засвечивая „Единую Россию“ как взломщика государственного портала?!» — возмутилась журналистка.

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