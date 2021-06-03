Поклонники режиссера пытаются понять, в чем замысел проекта, и теряются в догадках, что может значить внезапная смена прически автора. Еще 1 июня внешний вид Линча напоминал образ Чувака из фильма «Большой Лебовски».

Американский режиссер Дэвид Линч на протяжении более чем года каждый день рассказывал о прогнозе погоды на ютьюб-канале David Lynch Theater. Все это время кинематографист отращивал волосы и бороду — и вот неожиданно постригся и побрился.

Некоторым зрителям понравилась новая стрижка Линча. Другие же признаются, что растеряны — так непривычно им видеть режиссера без бороды. «Это все равно, что увидеть Вина Дизеля с волосами», — отметил поклонник кинематографиста.

«Все вещи однажды исчезают, особенно когда ты менее всего этого ожидаешь. Уроки от Линча», — написал один из пользователей YouTube. «Доказательство, что мужская сила не заключается в длине его волос, но в него трансцендентальной осознанности», — добавила другая подписчица.

Дэвид Линч никак не прокомментировал свой новый образ, а также не давал комментариев о необычном проекте. Видео с прогнозом погоды в Лос-Анджелесе он, впрочем, выпустил впервые не во время карантина, а гораздо ранее — еще в 2005 году.

С 2005 по 2010 годы режиссер опубликовал несколько подобных роликов. Все они сняты в схожей обстановке — в кабинете на фоне телефона и желтой тумбы с ящиками. С 7 ноября 2002 года Линч снимает прогнозы в другом месте — на фоне желтого шкафа и окна.