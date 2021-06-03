Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля

В основную программу 74-го Каннского кинофестиваля вошла новая картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Об этом говорится в твиттере смотра.

Гендиректор и художественный руководитель фестиваля Тьерри Фремо заявил, что организаторы прилагают большие усилия, чтобы Серебренников смог лично присутствовать на мероприятии. В этом деле, по его словам, они рассчитывают на поддержку МИД Франции.

В конкурсную программу Канн-2021 попали более 20 фильмов. Среди них работы Франсуа Озона, Пола Верхувена, Уэса Андерсона и других. В секцию «Особый взгляд» были включены картины «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

«Петровы в гриппе» снят по одноименному роману Алексея Сальникова. В центре сюжета — обычная екатеринбургская семья, жизнь которой наполняется сюрреализмом и фантастикой, когда ее члены заболевают гриппом.

В ролях снимались Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов и другие. Лента должна выйти в прокат в этом году, точная дата премьеры пока не сообщается.

Предыдущий фильм Серебренникова — «Лето» — участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2018 году. На смотре он получил награду за лучший саундтрек.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля. Жюри возглавит американский кинорежиссер Спайк Ли.