перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дэвид Линч год вел прогноз погоды и отращивал волосы. И вот наконец постригся — и даже сбрил бороду! 17:58
Анфиса Чехова рассказала о домогательствах продюсера «Муз-ТВ» и домашнем насилии в браке с Тишко 17:54
В Китае разработали нейросеть, которая в 10 раз мощнее самого «продвинутого» алгоритма GPT-3 17:30
ГСУ СК по Петербургу В Петербурге прошли обыски у сервисов проката электросамокатов
В Петербурге прошли обыски у сервисов проката электросамокатов 17:16
В Петербурге откроется выставка «Энди Уорхол и русское искусство» 17:09
Вымышленная группа Криса Пратта из сериала «Парки и зоны отдыха» выпустила две новые песни 16:23
Полиция возбудила дело из‑за патронов в квартире Геннадия Гудкова 16:09
«Самокат» решил выйти на рынок США. Он будет работать в Нью-Йорке под брендом Bike 15:56
Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в клипах 15:37
biggeekru/Twitter Робопес, мобильный дезинфектор и аэрохоккей: какие девайсы представили на ПМЭФ
Робопес, мобильный дезинфектор и аэрохоккей: какие девайсы представили на ПМЭФ 15:37
Мишель и Барак Обама сняли анимационный сериал для Netflix. В нем расскажут о гражданских правах 15:06
Студентка в Москве рассказала, что курьер ударил и оскорбил ее Обновлено в 14:46
Фестиваль Ural Music Night анонсировал еще одну площадку. Она посвящена электронной музыке 14:23
Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля 14:01
СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость 12:10
Bozhin Karaivanov/Unsplash Ученые изобрели плоские макароны, которые становятся объемными при варке
Ученые изобрели плоские макароны, которые становятся объемными при варке 12:05
За последние сутки в России выявили 8933 случая коронавируса 11:36
Журналистка «Эха» рассказала, что «Единая Россия» взломала ее аккаунт на «Госуслугах» 11:15
Белорусский госканал показал сюжет о посадке самолета Ryanair. В нем есть интервью с Протасевичем 11:03
Microsoft представит новое поколение Windows 24 июня 10:01
Отключить рекламу

Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля

Семён Гудошников
Сегодня в 14:01

В основную программу 74-го Каннского кинофестиваля вошла новая картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Об этом говорится в твиттере смотра.

Гендиректор и художественный руководитель фестиваля Тьерри Фремо заявил, что организаторы прилагают большие усилия, чтобы Серебренников смог лично присутствовать на мероприятии. В этом деле, по его словам, они рассчитывают на поддержку МИД Франции.

В конкурсную программу Канн-2021 попали более 20 фильмов. Среди них работы Франсуа Озона, Пола Верхувена, Уэса Андерсона и других. В секцию «Особый взгляд» были включены картины «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

«Петровы в гриппе» снят по одноименному роману Алексея Сальникова. В центре сюжета — обычная екатеринбургская семья, жизнь которой наполняется сюрреализмом и фантастикой, когда ее члены заболевают гриппом.

В ролях снимались Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов и другие. Лента должна выйти в прокат в этом году, точная дата премьеры пока не сообщается.

Предыдущий фильм Серебренникова — «Лето» — участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2018 году. На смотре он получил награду за лучший саундтрек.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля. Жюри возглавит американский кинорежиссер Спайк Ли.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
Mujuice
Урбанистическая меланхолия и пестрая танцевальная электроника
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МИД
Люди
Кирилл Серебренников
Юрий Борисов
Франсуа Озон
Кира Коваленко
Алексей Сальников
Чулпан Хаматова
Семен Серзин
Юрий Колокольников
Иван Дорн
Юлия Пересильд
Спайк Ли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить