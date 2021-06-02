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Лауреатом Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:51

Французский писатель Давид Диоп стал обладателем Букеровской премии за роман «Ночью вся кровь черная». Об этом сообщили на сайте литературной награды.

Диоп, а также переводчица Анна Моховакис получат приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов. Букеровскую премию присуждают книгам на английском языке, поэтому авторов награждают наравне с переводчиками произведений.

Роман «Ночью вся кровь черная» рассказал историю молодого сенегальца, который сражался за Францию во время Первой мировой войны. В бою он теряет лучшего друга — и бросается в атаку с новой, безумной силой, пугающей не только врагов, но даже сослуживцев.

«С элегантной краткостью Диоп представляет мир, в котором нет четкой границы между мужеством и безумием, убийством и войной; самые увлеченные убийцы награждаются „Военным крестом“», — сказало о книге издание The Spectator.

В конкурсе 2021 года среди прочих участвовала российская писательница Мария Степанова — ее номинировали на награду за книгу-эссе «Памяти памяти». Степанова стала первым автором из России, попавшим в шорт-лист премии.

Также в шорт-листе были работы еще четырех писателей. Их оценивало жюри из пятерых специалистов: историка культуры Люси Хьюз-Халлетт, журналист Аида Эдемариам, писатель Нил Мукерджи, профессор истории рабства Оливетт Отеле и поэт Джордж Сиртес.

Давид Диоп родился в 1966 году в Париже и вырос в Сенегале. Сейчас писатель живет во Франции и является профессором литературы в Университете По. «Ночью вся кровь черная» — это второй роман автора, он переведен на 13 языков.

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