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Студентка в Москве рассказала, что курьер ударил и оскорбил ее

Семён Гудошников
Сегодня в 13:29

Студентка МГИМО Наталия Аверичева рассказала в инстаграме, что на нее напал курьер — оскорблял ее, а затем ударил по лицу.

По словам девушки, еду ей доставлял партнер сервиса Delivery Club «Ситимобил». Поскольку студентка живет в общежитии, куда посторонним вход запрещен, то просит курьеров подождать у подъезда. Девушка говорит, что спустилась за заказом спустя пять минут после звонка доставщика, но он начал спрашивать ее, почему он должен ждать, «когда у него много дел, а зарплата копейки».

Аверичева ответила, что ее не интересуют его проблемы в жизни, после чего, по словам студентки, началась перепалка. «Я услышала оскорбления вроде «мартышка», «ни один мужчина на такую не посмотрит», «вокруг моего члена крутятся самые красивые женщины, а такие как ты мне не нужны. Я послала его. И получила пощечину», — говорит студентка.

После этого, как утверждает девушка, курьер грозился «разбить ей *****», продолжил преследовать ее, снимал на камеру и пытался забрать заказ. В поддержке Delivery Club ей принесли извинения, однако сказали, что в подобной ситуации компенсации не положено.

Там также пообещали провести работу с партнером, чтобы «тщательнее занялись вопросов назначения заказов водителям». О санкциях в адрес сотрудника девушке не сообщили, и теперь она опасается выходить из дома. Курьер уже возвращался к ней, хотел «поговорить» и просил «не ломать ему жизнь», сказала Аверичева.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием в Delivery Club и «Ситимобил».

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