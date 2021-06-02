Бар «Стрелка» проведет шоукейс-вечеринку радио «Тигр»

Радио «Тигр» — совместный проект музыкального директора Пикника «Афиши» Влада Микеева и художницы Юлии Гусаровой. Проект регулярно делится со слушателями эксклюзивными плейлистами и миксами, а также организует вечеринки, которые называет «музыкальные ассамблеи».

На предстоящей ассамблее гостей ждет два диджейских баттла: в первом отделении — сам Влад и основатель виниловой лавки DIG Петр Чинават, во втором — Дима Кармановский и Паша Cabletoy. Между ними пройдет сольный концерт Жени Горбунова из «ГШ» и «Интуриста».

Начало вечеринки в 23.00. Вход на мероприятие бесплатный.