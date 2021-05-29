Триллионные долги россиян, пятичасовая встреча Путина и Лукашенко и другие новости дня

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились более пяти часов. Президенты собирались обсудить санкции против России и Беларуси, посадку самолета Ryanair в Минске, взаимную интеграцию и запуск первого энергоблока БелАЭС.

Российские авиакомпании начали облетать Беларусь. Около десяти рейсов были отправлены в обход воздушного пространства страны.

Анджелина Джоли и Светлана Алексиевич обсудили проблемы политзаключенных в Беларуси. Актриса и писательница поговорили о насилии со стороны силовиков и давлении государства на оппозиционеров.

Долги россиян по ипотеке впервые преодолели отметку в 10 трлн рублей. Граждане все чаще берут ее по двум причинам: боятся роста ставок и конца льготного кредитования.

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм COVID-19 — гибрид британского и индийского. Он более заразен и легче передается по воздуху.

Германия признала геноцид народностей гереро и нама в ходе колонизации Намибии. В знак своей вины немцы перечислят на развитие африканского государства 1,1 млрд евро.

Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и представил свой первый законопроект. Актер предлагает ужесточить наказание для тех, кто загрязняет природу.

В Москве открыли десятый железнодорожный вокзал. Он разгрузит Курский вокзал и позволит жителям Нижнего Новгорода и Иваново добираться до столицы на 20–30 минут быстрее.

В Петербурге задержали мужчину, который пытался вывезти украшения на 4 млн рублей в коробках из‑под торта «Прага». Его поймала таможня аэропорта Пулково и возбудила уголовное дело о контрабанде.

Диджей Solomun выпустил второй альбом «Nobody Is Not Loved». Дебютный сольник артиста вышел более 10 лет назад.

Лука Гуаданьино начал съемки романтического хоррора «Bones and All» с Тимоте Шаламе. Фильм расскажет о девушке, которая ищет своего отца и параллельно пытается ответить на вопрос, почему ее мучает желание убить всех, кто ее любит.

Оскар Айзек сыграет главную роль в сериале «Лунный рыцарь». Его партнерами по проекту будут Итан Хоук и Мэй Каламави.

«Приключения Паддингтона-2» потеряли звание лучшего фильма в рейтинге Rotten Tomatoes из‑за одного негативного отзыва. Вершину списка он занял два месяца назад, сместив «Гражданина Кейна». На последнего отыскали рецензию недовольного критика.

Национальная библиотека Израиля оцифровала и опубликовала рукописи Франца Кафки. Перед смертью писатель просил друга Макса Брода сжечь все документы, но тот решил их сохранить.