Solomun выпустил первый за 10 лет альбом «Nobody Is Not Loved»

Диджей Младен Соломун, более известный как Solomun, выпустил второй сольный альбом «Nobody Is Not Loved». Дебютник артиста вышел более 10 лет назад, рассказали «Афише Daily» представители музыканта.

В трек-лист пластинки попали 12 треков, большинство из которых — фиты. В записи приняли участие Jamie Foxx, Planningtorock, Tom Smith, ÄTNA, Isolated Berlin, Zoot Woman и Anne Clark, благодаря чему альбом звучит как диджей-сет, в котором темп от трека к треку постоянно растет, но к финалу пластинка плавно завершается.

Послушать «Nobody Is Not Loved» можно на всех популярных площадках.