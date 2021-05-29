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Solomun выпустил первый за 10 лет альбом «Nobody Is Not Loved»

Виктория Шанина
Сегодня в 8:35

Диджей Младен Соломун, более известный как Solomun, выпустил второй сольный альбом «Nobody Is Not Loved». Дебютник артиста вышел более 10 лет назад, рассказали «Афише Daily» представители музыканта.

В трек-лист пластинки попали 12 треков, большинство из которых — фиты. В записи приняли участие Jamie Foxx, Planningtorock, Tom Smith, ÄTNA, Isolated Berlin, Zoot Woman и Anne Clark, благодаря чему альбом звучит как диджей-сет, в котором темп от трека к треку постоянно растет, но к финалу пластинка плавно завершается.

Послушать «Nobody Is Not Loved» можно на всех популярных площадках.

На один трек, а именно «Ocean» с обладателем Грэмми Джейми Фоксом, уже вышел клип. Ролик начинается с океана и заканчивается им, а в середине появляется огромный стеклянный аквариум с рыбами.

«Люди по большей части состоят из воды. Это жизненный эликсир. А что вода для тела, музыка для души. Это наполняет душу. Он приносит покой после бури», — написал Solomun в описании к видео.

Первый альбом артиста «Dance, Baby» вышел в 2009 году, после чего Solomun начал набирать популярность. Он делал ремиксы на треки Foals, Editors, Lana Del Rey, Paul Kalkbrenner, Jamiroquai, Depeche Mode и других авторов, а также выступал на крупных фестивалях по всему миру, таких как Coachella, Tomorrowland и Time Warp.

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