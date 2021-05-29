Solomun выпустил первый за 10 лет альбом «Nobody Is Not Loved»

Диджей Младен Соломун, более известный как Solomun, выпустил второй сольный альбом «Nobody Is Not Loved». Дебютник артиста вышел более 10 лет назад, рассказали «Афише Daily» представители музыканта.
В трек-лист пластинки попали 12 треков, большинство из которых — фиты. В записи приняли участие Jamie Foxx, Planningtorock, Tom Smith, ÄTNA, Isolated Berlin, Zoot Woman и Anne Clark, благодаря чему альбом звучит как диджей-сет, в котором темп от трека к треку постоянно растет, но к финалу пластинка плавно завершается.
Послушать «Nobody Is Not Loved» можно на всех популярных площадках.
На один трек, а именно «Ocean» с обладателем Грэмми Джейми Фоксом, уже вышел клип. Ролик начинается с океана и заканчивается им, а в середине появляется огромный стеклянный аквариум с рыбами.
«Люди по большей части состоят из воды. Это жизненный эликсир. А что вода для тела, музыка для души. Это наполняет душу. Он приносит покой после бури», — написал Solomun в описании к видео.
Первый альбом артиста «Dance, Baby» вышел в 2009 году, после чего Solomun начал набирать популярность. Он делал ремиксы на треки Foals, Editors, Lana Del Rey, Paul Kalkbrenner, Jamiroquai, Depeche Mode и других авторов, а также выступал на крупных фестивалях по всему миру, таких как Coachella, Tomorrowland и Time Warp.