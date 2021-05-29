Долги россиян по ипотеке впервые преодолели отметку в 10 триллионов рублей

Общая задолженность россиян по ипотеке впервые составила 10,5 трлн рублей. К 1 мая просроченные задолженности составили 69,7 млрд рублей — это 0,7% от общего объема, обращает внимание VTimes* со ссылкой на данные Центробанка.

За апрель граждане оформили почти 191 тыс. жилищных кредитов на сумму 551 млрд рублей — это на 153% больше, чем в прошлом году. Их общая сумма составила почти 551 миллиард рублей, а средняя ставка выросла с 7,23% до 7,3%.

Как пишет издание, россияне стали чаще брать кредиты потому, что опасаются еще большего роста ставок и завершения программы льготной ипотеки. За счет этого банки нарастили выдачу кредитов, несмотря на рост ставки.

В начале апреля просроченная задолженность россиян по кредитам составляла 976,1 млрд рублей.

В конце прошлого года представители Федеральной службы судебных приставов сообщили, что больше миллиона российских пенсионеров числились должниками по кредитам. На них приходилось 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство с требованием возместить средства.

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