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«Приключения Паддингтона-2» потеряли звание лучшего фильма в истории из‑за одного негативного отзыва

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:01

«Приключения Паддингтона-2» теперь не лучший фильм в истории кино по версии сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes всего два месяца. Рейтинг картины испортил один негативный отзыв так же, как это было с «Гражданином Кейном». Об этом пишет Deadline.

С начала апреля «Приключения Паддингтона-2» имели высший стопроцентный рейтинг — 245 положительных рецензий и ни одной негативной. Но рецензенту Эдди Харрисону из Film Authority не понравилось, каким получился медвежонок Паддингтон, поэтому он поставил фильму оценку 2 из 5. Вот отрывок из его рецензии:

Это не мой медвежонок Паддингтон, а злобный и зловещий самозванец, которого стоит запустить в космос или уничтожить ракетой при первой же удобной возможности. Излишне самоуверенный, язвительный и угрюмый, этот паршивый медведь имеет мало общего с классическим персонажем, и зрители должны быть предупреждены.

Это не любимый медвежонок твоей мамы, и никогда не станет твоим. Возможно, если вы никогда не видели телешоу про Паддингтона и ничего о нем не знаете, вам понравится, но давним поклонникам фильм покажется тяжеловатым.
Эдди Харрисон

Харрисон сказал, что своим мнением он поделился еще в 2017 году на BBC Radio, но найти его тогда не удалось.

Теперь у «Приключений Паддингтона-2» рейтинг 99%, а вершину списка заняла драма «Не оставляй следов» Дебры Граник с Беном Фостером и Томасин МакКензи (238 положительных отзывов). Еще одна картина со стопроцентным рейтингом — «История игрушек 2».

В конце марта классика американского кинематографа, фильм «Гражданин Кейн», выбыл из списка лидеров с положительными отзывами. Всему виной появившаяся на Rotten Tomatoes рецензия Мэй Тайни для Chicago Tribune, опубликованная в 1941 году. «Афиша Daily» пересказывала главные претензии критика.

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