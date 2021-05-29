«Приключения Паддингтона-2» потеряли звание лучшего фильма в истории из‑за одного негативного отзыва

«Приключения Паддингтона-2» теперь не лучший фильм в истории кино по версии сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes всего два месяца. Рейтинг картины испортил один негативный отзыв так же, как это было с «Гражданином Кейном». Об этом пишет Deadline.

С начала апреля «Приключения Паддингтона-2» имели высший стопроцентный рейтинг — 245 положительных рецензий и ни одной негативной. Но рецензенту Эдди Харрисону из Film Authority не понравилось, каким получился медвежонок Паддингтон, поэтому он поставил фильму оценку 2 из 5. Вот отрывок из его рецензии: