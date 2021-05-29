Стивен Сигал вступил в «Справедливую Россию» и разработал первый законопроект об экологии

Актер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, вступил в партию «Справедливая Россия — За правду» и получил партийный билет из рук Сергея Миронова. Он займется вопросами экологии, сообщает ТАСС.

Специально для партии Сигал разработал законопроект, ужесточающий наказание в области экологии, пишут «Открытые медиа». Он предложил давать виновным реальные сроки и лишать их права занимать определенные должности за загрязнение окружающей среды средней тяжести.

Баллотироваться в Госдуму Сигал не будет из‑за американского гражданства. Ранее он состоял в партии «За правду» Захара Прилепина, где также занимался темой экологии и уделял Байкалу. Позже партия объединилась с эсерами.

В 2018 году Сигала назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере. Тогда же он заявил, что не против стать губернатором Приморья.