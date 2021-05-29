Германия официально признала себя виновной в геноциде народа Намибии в начале XX века

Власти Германии официально признали, что немецкие военные в начале XX века были ответственны за геноцид коренного населения Намибии. Об этом заявил министр иностранных дел Хайко Маас.

Он отметил, что граждане Германии причинили «неизмеримые страдания» народу Намибии. В знак признания этого Германия намерена выделить на развитие африканской страны 1,1 млрд евро.

Ранее Германия уже приносила извинения за убийства десятков тысяч человек народностей гереро и нама в 1904–1907 годах во время восстания коренных жителей Намибии против колонизаторов.

Однако власти Намибии требовали признания факта геноцида и отказывались от значительно более скромной компенсации в 10 млн евро. Руководству двух стран потребовалось пять лет, чтобы договориться о формате извинений и сумме выплаты.

В ближайшее время в Намибии будет подписана декларация о принятии извинений со стороны Германии. В июне для ее оформления в Африку отправится министр Маас. Также ожидается, что к поездке присоединится федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.