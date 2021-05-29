Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились более пяти часов

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась через более чем пять часов после ее начала. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Главы государств провели переговоры в Сочи. По итогам никаких заявлений Путин и Лукашенко не сделали. Результаты обсуждений станут известны 29 мая.

Во время открытой части встречи, перед началом переговоров, политики заявили о планах обсудить взаимную интеграцию в рамках Союзного государства и запуск первого энергоблока БелАЭС. Лукашенко также отметил, что привез документы, которые поясняют ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Ранее Александр Лукашенко сообщал, что планирует сделать упор встречи на экономические вопросы и обсудить санкции против Беларуси и России. Накануне Дмитрий Песков подтвердил, что повестка переговоров будет преимущественно экономическая.