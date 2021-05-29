Анджелина Джоли провела беседу со Светланой Алексиевич. Они обсудили ситуацию в Беларуси

Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли провела беседу с писательницей и нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич. Об этом сообщил Фонд культурной солидарности Беларуси.

Участницы разговора обсудили ситуацию в Беларуси, в частности — прошлогодние протесты и последовавшие за ними процессы над участниками. Алексиевич рассказала Джоли о 17-летнем Никите Золотареве, которого приговорили к пяти годам тюрьмы.

По информации правозащитников, подростка неоднократно избивали милицейские и сотрудники СИЗО — не остановила их и эпилепсия, которой страдает Золотарев.

Актриса и писательница поговорили о возможных способах поддержки политзаключенных. Также Джоли рассказала, что ее беспокоит давление белорусских властей на директора детского хосписа в Гродно Ольгу Величко. Ей грозят закрытием учреждения из‑за поддержки оппозиции.

Беседа Джоли и Алексиевич состоялась при содействии Amnesty International. В ходе разговора Джоли призналась, что недавно прочитала книгу Алексиевич «У войны не женское лицо» — она произвела на голливудскую звезду большое впечатление.