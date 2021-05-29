В Москве открылся новый железнодорожный вокзал Восточный

В Москве открылся десятый железнодорожный вокзал. Его построили в районе Черкизово Восточного административного округа, пишет РБК.

Восточный вокзал стал частью транспортно-пересадочного узла «Черкизово» и объединил поезда дальнего следования, МЦК, метро и наземный городской транспорт. Предполагается, что жители Нижнего Новгорода и Иваново смогут на 20-30 минут быстрее добираться до Москвы.

Кроме того, он поможет разгрузить Курский вокзал. На Восточный переведет 27 пар поездов дальнего следования, в том числе, «Ласточки» и «Стрижи», отправляющиеся из Москвы в Нижний Новгород и Иваново, а также транзитные поезда из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Волгоград, Махачкалу, Челябинск и другие города России.

По информации дептранса, фактическая проходимость станций метро «Курская» и «Чкаловская» снизится на 25 тыс. человек в сутки. Пассажиропоток в «Черкизово» составит более 133 тыс. пассажиров ежедневно, а сам ТПУ войдет в десятку крупнейших по Москве.

В апреле Курский вокзал был признан одним из лучших железнодорожных вокзалов Европы. В рейтинге международной организации по защите прав потребителей Consumer Choice Center он занял восьмое место. Еще один вокзал Москвы — Казанский – попал на пятую строчку.