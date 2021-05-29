В Петербурге задержали мужчину, который пытался вывезти украшения на 4 млн рублей под видом тортов

В аэропорту Пулково задержали гражданина КНР, который пытался пронести на рейс более тысячи ювелирных украшений. Он спрятал драгоценности в коробки из‑под тортов «Прага», пишет ТАСС.

Таможня аэропорта возбудило уголовное дело о контрабанде в отношении мужчины. По информации Северо-Западного таможенного управления, он поместил 1040 украшений в шесть картонных коробок, а их — в чемодан. Так гражданин пытался улететь из Петербурга в Шеньжень.

В коробках лежали браслеты, кольца, серьги и колье из драгоценных металлов, браслеты и бусы из природного камня, а также так называемые сувениры из янтаря. После проведении экспертизы выяснилось, что общая стоимость украшений составляет более 4 млн рублей.

По статье по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) мужчине грозит до семи лет лишения свободы или крупный штраф.

В 2020 году Россия воглавила рейтинг по количеству контрабанды предметов искусства. На долю страны приходится более половины (58,5%) преступлений, зафиксированных в мире в 2019 году. Из 227 правонарушений 133 произошли в России. В страну пытались незаконно ввезти культурные объекты 32 раза, а вывезти — 101 раз.